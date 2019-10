Detto Fatto, tutti gli appuntamenti della settimana

Tutto pronto per una nuova settimana con 'Detto Fatto', il programma condotto da Bianca Guaccero in onda tutti i pomeriggio, alle 14, su Rai2. Presenze fisse nel cast Carla Gozzi, Guillermo Mariotto e Gianpaolo Gambi, e, come sempre, nel corso della settimana, si avvicenderanno in studio tutor e ospiti, pronti a dare consigli su tanti argomenti.

Lunedì 28 ottobre il pubblico ritroverà Giovanna Civitillo, con il suo contest dedicato alla moda e al risparmio, l'esperta di moda curvy Elisa D'Ospina e le esperte di economia domestica Titty e Flavia. E conoscerà anche una nuova tutor: Simona Remine, party planner e chef, esperta di decorazioni, che realizzerà una torta a tema Halloween e darà i consigli per una festa perfetta.

Martedì 29 ottobre, ci sarà un'altra new entry: la blogger e influencer Ilaria Di Vaio, sorella di Mariano Di Vaio, farà il suo esordio a Detto Fatto e parlerà di moda per bambini. Tra gli altri tutor della puntata ci sarà anche l'hair stylist Stefano Bonomi.

Mercoledì 30 ottobre, appuntamento con la giuria dei buyers del programma, chiamata a giudicare lo stile di aspiranti designers. Nello studio di Detto Fatto arriverà anche il celebre pasticciere Ernst Knam, che realizzerà dei dolcetti per Halloween. Spazio anche alle trasformazioni della make up artist Lucia Pittalis e alle new entry, Patrycja Lewicka e Joanna Grunt, due amiche che hanno introdotto un servizio di misurazione per scegliere al meglio la propria lingerie

Giovedì 31 ottobre, l'attrice Mariela Garriga sarà ospite del tutorial di make up della beauty influencer Alice Venturi. Ci saranno poi il giovane chef Mattia Poggi, la stilista Olivia Ghezzi e il Dottor Sorriso Giovanni Macrì.

Venerdì 1 novembre tornano l'étoile Oriella Dorella, tutor di fitness per la terza età, Marinella Zazzera, con i suoi consigli alle spose plus size, e il pizzaiolo Gianfranco Iervolino.

Presente anche questa settimana Jonathan Kashanian con il suo spazio dedicato al gossip.