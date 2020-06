"Detto fatto": tutti gli appuntamenti della settimana

Sta per prendere il via un nuova settimana in compagnia di 'Detto Fatto', il programma di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero, in onda tutti i pomeriggi alle 14.00 con tutorial, consigli e rubriche. In studio, insieme alla conduttrice, ci sarà il cast fisso del programma prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy: Carla Gozzi, con le sue rubriche di moda, Jonathan Kashanian, con la sua “Superclassifica Jon”, e Gianpaolo Gambi con i suoi spazi comici e di intrattenimento.

I tutor protagonisti di questa settimana

Nel corso di questa settimana, i tutor protagonisti, dal lunedì al venerdì, saranno il pizzaiolo Gianfranco Iervolino, che proporrà una serie di ricette e, ogni giorno, omaggerà una hit musicale dell’estate, e il Dott. Marco Bartolucci, medico estetico, che spiegherà alcuni trattamenti estetici utili in vista dell’estate e della prova costume e darà alcuni consigli da seguire in casa. Lunedì e martedì sarà presente, inoltre, l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina, con ospiti in collegamento. Mercoledì ci sarà Jill Cooper con i suoi esercizi di fitness, mentre giovedì e venerdì arriverà in studio Filippo Nardi, con i suoi consigli di moda maschile e anche con lui ci saranno ospiti in collegamento.

Gli ospiti giorno per giorno

Lunedì 15 giugno Patrizia Pellegrino sarà l’ospite in collegamento con Elisa D’Ospina. Interverranno poi Maria Antonietta Tilloca, che darà consigli di home decor fai da te, e l’influencer Davide Campagna, che proporrà una ricetta salutare e darà poi consigli di fitness.

Martedì 16 giugno Fatima Trotta si collegherà durante il tutorial di Gianfranco Iervolino e insieme, entrambi di origini campane, parleranno del “cuoppo” napoletano. In collegamento anche il dentista Dr. Giovanni Macrì che darà consigli di igiene orale per bambini e adulti.

Mercoledì 17 giugno, nella Giornata Mondiale contro la desertificazione, interverrà in collegamento la giornalista green Diana de Marsanich che ospiterà nel suo spazio Marco Maccarini.

Giovedì 18 giugno si collegherà lo Chef Nicolò Duchini, che presenterà una sua ricetta.

Venerdì 19 giugno si collegherà dal suo atelier Pinella Passaro che darà i suoi consigli alle spose.