Detto Fatto, tutti gli appuntamenti della settimana

Caterina Balivo e tutto il team di Detto Fatto sono pronti per una nuova settimana ricca di tutorial e di consigli preziosi, ogni pomeriggio, dalle 14:00, su Rai 2.

Lunedì 19 febbraio, come da tradizione, Detto Fatto sarà in diretta. Caterina Balivo, Giovanni Ciacci e tutti i tutor sono pronti a rispondere alle domande, ad ascoltare i pareri e le opinioni del pubblico che potrà interagire con loro attraverso i canali ufficiali del programma (Facebook: @DettoFattoRai2, Twitter: @DettoFattoRai2, Instagram @DettoFattoRai) e con l’hashtag #DettoFattoRai. Andrea Dianetti dirigerà la social room e ricevererà i DettoScatto dei telespettatori. Ad aprire la puntata ci sarà Elisa D'Ospina che svelerà alcuni dei suoi segreti ad un’ospite che ama il suo stile e vorrebbe vestirsi proprio come lei. Il make up artist Alioscia Mussi, in seguito, truccherà l’attrice Giovanna Rei. L’estetista cinica Cristina Fogazzi si è sposata da poco e verrà a Detto Fatto per spiegare in cosa consiste una corretta beauty routine per le spose. La maga del cucito Emanuela Tonioni insegnerà a realizzare un gioco cognitivo in tessuto che aiuterà i piccoli ad apprendere i numeri. Morris Marigo ha deciso di utilizzare il fiore divenuto celebre a Sanremo, il ranuncolo, per mostrare come abbelire le tavolate. In conclusione, la regina della cucina romagnola Erica Liverani insegnerà a impastare insieme alla sua bambina.

Martedì 20 Gianni Molaro realizzerà il sogno di una sua ospite che desidera indossare l’abito da sposa appartenuto alla mamma. Tornerà il contest più atteso di Detto Fatto, quello per aggiudicarsi una giornata nel team del truccatore delle star Simone Belli. Dopo aver decretato chi sarà la vincitrice di questa puntata, il make up artist realizzerà un trucco sull’attrice Elena Cucci. L’onicotecnica Morena Mazzaron eseguirà una nail art degradè sulla sassofonista Jessica Cochis, che è stata più volte sul palco di Sanremo e per cui le mani sono un importante strumento di lavoro. In seguito, la regina dell’home decor Donna Rita Macchiavelli colorerà di verde la casa trasformando un servizio di piatti e biacchieri anonimo in uno in stile “Jungle”. Fabio Potenzano porterà i telespettatori di Detto Fatto direttamente a Ustica, in Sicilia, per raccontare della bellezza e la bontà delle lenticchie di questa piccola isola.

Mia e Riccardo torneranno a Detto Fatto mercoledì 21 per consigliare tre look, per tre differenti fasce d’età, a partire da un accessorio di tendenza: la clutch. Arianna Petrocchi proporrà un’elaborata acconciatura sviluppata in verticale. La lookmaker Lina Powder truccherà una cantante a cui ha già tatuato, con la tecnica della dermopigmentazione, le sopracciglia e l'infraliner. Nuovo arrivo nella famiglia di Detto Fatto: l’ex campione del mondo di apnea Mike Maric, che nei suoi tutorial mostrerà quanto sia importante la respirazione nella vita di tutti i giorni. Spazio poi alle lezioni di Pole Dance di Manuela Badessi, che mostrerà ancora una volta come questo sport sia adatto a tutte le età. In conclusione di puntata, lo chef stellato Stefano Ciotti realizzerà una ricetta rubata alla tradizione casalinga.

Giovedì 22 Detto Fatto sarà nuovamente in diretta. Per iniziare, l’American Boy Francesco Saccomandi preparerà la pinata party cake, una scenografica torta per bambini con all’interno una cascata di caramelle. In seguito, tornerà a Detto Fatto la regina del bon ton Olivia Ghezzi, con una nuova missione: trasformare anche la donna più cupa in una signora elegante e di classe. L’hair designer Salvo Filetti anche in questa puntata stravolgerà il look di una sua ospite regalandole un taglio e un colore nuovo e di tendenza. Il personal trainer Maikol Fazio proverà nuovamente a rimettere in forma lo sfoglino Beniamino Baleotti con degli esercizi sempre più difficili. Chiara Coricelli parlerà ancora di olio, questa volta spiegando come usarlo nelle varie fasi della crescita di un bambino. Beniamino, dopo il duro allenamento, si rimetterà ai fornelli di Detto Fatto per riprendere il giro delle sagre d’Italia: questa volta il suo piatto sarà ispirato dalla sagra della Falia e dei Broccoletti di Priverno.

Venerdì 23 Michel Paquier riprenderà il suo viaggio in giro per l’Europa, questa volta proponendo un Waffle ricoperto da una meravigliosa crema al cioccolato . Il re dell'instant fashion Fabrizio Crispino ricreerà uno degli abiti indossati da Kylie Minogue, fornendo l’occasione per ripercorrere la carriera della cantante. In seguito tornerà a Detto Fatto il dottor Sorriso Giovanni Macrì, che con i suoi tutorial insegna a prendersi cura della bocca e trovare le soluzioni giuste a ogni problema dentale. Spazio poi all’hairdresser Toni Pellegrino e ai suoi tagli “su misura”, realizzati seguendo la morfologia e le caratteriste del volto. Titty e Flavia continueranno ad insegnare a Mirco i segreti dell’economia domestica. Nonostante Sanremo sia ormai finito, la voglia di fiori non si è mai fermata: ecco che per placarla arriverà Fabiano Oldani che svelerà quali sono i fiori giusti per ogni stagione. La settimana verrà chiusa dallo chef Ilario Vinciguerra che rivisiterà in chiave stellata un piatto della tradizione italiana: il baccalà.