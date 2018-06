Detto Fatto, l'indiscrezione bomba: chi prende il posto della Balivo

La prossima stagione sarà piena di novità in casa Rai. Agli Studi Dear c'è un via vai non indifferente di conduttori, pronti a lanciarsi in nuove avventure e lasciare il posto a colleghi che dovranno sudare sette camicie per conquistarsi l'affezionato pubblico.

Tra gli addii più pesanti - oltre ad Antonella Clerici - c'è senza dubbio quello di Caterina Balivo, che lascia dopo anni "Detto Fatto" per approdare su Rai 1, sempre di pomeriggio, con un programma cucito su misura per lei che porta il suo nome. Difficile trovare una sostituta per il factual di Rai 2, ma dopo tanti rumors pare si sia arrivati al tanto atteso nome.

A svelarlo il sempre informato Gabriele Parpiglia, che spiffera tutto su Twitter: "#dettofattorai inizierei a far i complimenti a #biancaguaccero per la nuova avventura al posto di #Caterinabalivo Cit. La fonte e buon weekend".

Sarebbe Bianca Guaccero, dunque, a prendere il posto della Balivo. L'attrice l'avrebbe spuntata tra Anna Tatangelo, Lodovica Comello, Elena Santarelli e tanti altri nomi, e tornerebbe così alla sua seconda passione dopo il set, la conduzione.