Detto Fatto, Bianca Guaccero si confessa: "Io mamma single ... felice"

Il 10 settembre è la data "X" in cui ripartiranno tanti dei programmi tv più amati degli italiani, compreso Detto Fatto. La trasmissione del primo pomeriggio di Raidue, come sappiamo, non vedrà più al timone Caterina Balivo (promossa alla prima rete Rai), ma Bianca Guaccero. Proprio la neo conduttrice di Detto Fatto si è sbilanciata alla conferenza stampa ufficiale del programma:

"Nella testa ho un miliardo di emozioni - ha confessato - 'Detto Fatto' è un programma che mi ha sempre trasmesso positività e quando ho saputo che ero stata scelta per la nuova conduzione ho provato un insieme di sensazioni travolgenti: la gioia e la curiosità di misurarmi con qualcosa di nuovo, il privilegio di poter creare, coltivare e condividere un progetto con una squadra di persone con le quali c'è uno scambio di sinergie esplosivo".

Bianca Guaccero: mamma single

Non è tutto, perché la Guaccero ha anche confessato che Detto Fatto rappresenta per lei un cambiamento anche da un punto di vista personale:

"Oltre che dal punto di vista lavorativo, questo programma rappresenta un grande cambiamento anche per la mia vita". "Per me sono cambiate tante cose - ha accennato la conduttrice - sono diventata una mamma single e mi sono dovuta adattare a tutta una serie di situazioni nuove che mi hanno rivoluzionato la vita".

Un anno pieno di sorprese, insomma, che Bianca Guaccero, racchiude nella parola "felicità". Una felicità che la conduttrice sarà chiamata a trasmettere al pubblico, per conquistarlo: "Metterò quindi la mia esperienza di attrice insieme alla mia nuova condizione, mi metterò in gioco ad esempio con una nuova forma di fitness che ho studiato pensando alle donne che non hanno tempo di andare in palestra, utilizzando gli strumenti di uso comune presenti in tutte le case, ma anche molte altre idee".

Detto Fatto, tutti confermati (e una new entry)

Al fianco della conduttrice è stato confermato Giovanni Ciacci, che proporrà , tra le tante cose, anche un nuovo bollettino meteorologico (ma con notizie giornaliere di gossip) dal titolo "Che Ciacci che fa". Confermati anche i "tutor" storici , tra cui Elisa D'Ospina, lo chef Ilario Vinciguerra e il makeup artist Simone Belli, che affiancheranno le new entry Jo Squillo e Filippo Nardi per la moda, Jill Cooper per il fitness, la nutrizionista Evelina Flachi e il chirurgo plastico Tito Marianetti.

New entry nella squadra di Detto Fatto, invece, sarà Raimondo Todaro, ballerino di Ballando con le stelle che, nell'ultima edizione del programma, ha fatto coppia proprio con Giovanni Ciacci: "Insieme a Raimondo faremo molte cose - ha anticipato lo stylist - del resto per me 'Ballando' non è stata solo una opportunità professionale, ma dal punto di vista umano, una esperienza fortissima. Per me era importante avere Raimondo con me e sono veramente contento che quest'anno sarà qui. Chissà cos'altro potrà succedere...".