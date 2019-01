Detto Fatto, sorpresa per Bianca Guaccero: arriva l'inaspettata telefonata

Un’altra bella sorpresa ha colto alla sprovvista Bianca Guaccero nel corso della puntata odierna di ‘Detto Fatto’.

Dopo la telefonata di Raffaella Carrà che lo scorso 20 dicembre ha fatto scoppiare in lacrime la padrona di casa del programma di Rai Due, meritatamente investita dai complimenti di una donna dello spettacolo di tal calibro, un’altra chiamata arrivata in diretta ha lasciato di sasso la conduttrice durante lo spazio di Giovanni Ciacci.

Detto Fatto, Gina Lollobrigida telefona in diretta: la reazione di Bianca Guaccero

A irrompere nella trasmissione con una telefonata è stata Gina Lollobrigida che ha voluto porgere i propri auguri ai presenti, all'amico Giovanni Ciacci e alla conduttrice.

“Piacere, sono Bianca!”, sono state le uniche parole che un’emozionatissima Bianca Guaccero è riuscita a pronunciare all’attrice: “Scusate, non sono abituata… Raffaella Carrà, Gina Lollobrigida… Ho fatto una vita più normale!”, ha aggiunto ancora con gli occhi illuminati da un intervento tanto gradito quanto inaspettato.

Il video del momento della telefonata pubblicato su Instagram è stato commentato in massa dagli utenti, tutti unanimi nel complimentarsi con la conduttrice capace di intrattenere i telespettatori con una semplicità tale da risultare immediata e autentica anche davanti a improvvisate belle come queste.

‘Detto fatto' chiude? Il duro messaggio di Bianca Guaccero

Intanto la voce di una possibile chiusura di 'Detto fatto' ha circolato in questi giorni in rete. Bianca Guaccero ha condiviso un messaggio sibillino su Instagram, lasciando intendere che non c'è alcuna intenzione di accettare la chiusura dello show.

“Siamo una squadra meravigliosa, che vive ogni giorno con grande entusiasmo! - ha scritto la conduttrice a corredo di uno scatto che ritrae l'intero staff di 'Detto Fatto' - Cerchiamo ogni giorno di perfezionarci. Di trovare gioia nelle idee condivise”.