'Detto fatto' chiude? Il duro messaggio di Bianca Guaccero: "Non smetteremo mai di impegnarci"

Da ore ormai l'attenzione dei telespettatori è concentratta sulla possibile chiusura di due importanti trasmissioni del palinsesto di Rai2, 'I Fatti Vostri' e 'Detto fatto', definite dal neo direttore di rete Carlo Freccero "Programmi da Rai1". Oggi ad intervenire sulla questione sembra essere la stessa Bianca Guaccero, (conduttrice del factual show dopo Caterina Balivo), che ha condiviso un messaggio sibillino su Instagram, lasciando intendere che non c'è alcuna intenzione di accettare la chiusura dello show.

"Siamo una squadra meravigliosa, che vive ogni giorno con grande entusiasmo! - ha scritto Guaccero, a corredo di uno scatto che ritrae l'intero staff di 'Detto Fatto' - Cerchiamo ogni giorno di perfezionarci. Di trovare gioia nelle idee condivise. Quello di “Detto Fatto” è un cerchio dove viene veicolata tanta energia positiva. Ed ogni parola buona che ci arriva dalle persone, ogni spettatore che decide di seguirci, è una medaglia che premia e alimenta tutto il nostro impegno! E noi non smetteremo mai di farlo! Perché si è creato davvero qualcosa di magico tra noi e voi! Vvb @dettofattorai @giovanniciacci #instalike #instagood #live #passione"

Un messaggio molto atteso, quello di Bianca, che quest'anno ha mantenuto alti gli ascolti di un programma amato dal pubblico. Immediato il riscontro di fan e colleghi. Tra questi Elisa D'Ospina e Jill Cooper, volti della trasmissione che hanno lasciato il loro sostegno alla conduttrice con complimenti ed emoticon a forma di cuore. Ad un fan che si complimenta, Bianca replica invece così: "Ti prometto che non abbasseremo mai la guardia, e non ci culleremo sugli allora, anzi cercheremo di capire come evolversi e migliorare ogni giorno. E voi siete il nostro specchio".