'Detto fatto' si accorcia, da 5 a 4 puntate e più brevi

La riconferma di 'Detto Fatto' - non così scontata - e di Bianca Guaccero alla conduzione non è l'unica notizia per il pubblico del factual show di Rai2, che nell'ultima stagione ha ottenuto buonissimi risultati (e non era ovvio visto l'addio di Caterina Balivo dopo anni e il passaggio di testimone).

L'altra, meno bella, è che il programma si accorcia. Dal 16 settembre si ricomincia, ma dalle 14:45, lasciando spazio alla replica del nuovo programma di Cracco in onda nel preserale, mentre a partire dal 7 ottobre le puntate da 5 settimanale si riducono a 4. 'Detto Fatto' andrà in onda dal lunedì al giovedì, il venerdì invece è il momento del 'meglio dì'. Il motivo resta un mistero, ma non è difficile intuire che su Rai2 si sta stringendo la cinghia...

'Detto Fatto', Giovanni Ciacci ha lasciato il programma

Tra le novità della prossima stagione anche l'assenza di Giovanni Ciacci. Lo stylist, per 6 anni tra i protagonisti più amati del factual show, ha fatto sapere che è arrivato il momento di prendere altre strade professionali, ma sul suo futuro televisivo ancora nessuna novità. Mistero anche su chi prenderà il suo posto, sempre che ci sia la volontà di sostituirlo.