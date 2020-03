Detto Fatto si sposta e va in onda sui social: tutti i dettagli

Grande novità per i fan di "Detto Fatto", il programma di Rai2, prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy. Da lunedì 23 marzo dalle 14.00 alle 15.30, sul canale Instagram @dettofattorai prenderà il via "Pronto Detto Fatto", un'avventura inedita realizzata dalla Multipiattaforma di Rai2. Con tre dirette social settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì), Bianca Guaccero entrerà nelle case di Carla Gozzi, Jonathan Kashanian, Gianpaolo Gambi e dei numerosi tutor della famiglia di "Detto Fatto" per intrattenere il pubblico social con consigli utili, curiosità, mini-tutorial e momenti di spensieratezza.

Tante le rubriche che coinvolgeranno attivamente gli utenti. Carla Gozzi aprirà le porte della sua cabina armadio per riscoprire accessori, abbigliamenti e ispirare look di tendenza e "instagrammabili". Dal suo salotto, Jonathan Kashanian svelerà curiosità personali e aneddoti divertenti del suo modo di vivere #iorestoacasa. Gianpaolo Gambi farà rivivere i momenti più esilaranti della stagione in corso con giochi e quiz che metteranno alla prova Bianca e tutti i fan. Spazio ai mini-tutorial istruttivi, dalla beauty routine al fitness quotidiano, dalla cucina al fai da te per assaporare la bellezza del tempo trascorso a casa con idee semplici e produttive per godere al meglio ogni singola giornata.

