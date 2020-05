Bianca Guaccero torna con ‘Detto Fatto’: “Farò tutto da sola, voi a casa siate clementi”

Detto Fatto torna in onda al suo posto su Rai 2 a partire da lunedì 11 maggio. Dopo lo stop dettato dall’emergenza coronavirus che ha sospeso la stragrande maggioranza dei programmi televisivi, il factual show riparte con la sua ‘fase 2’ che, per via delle norme che ancora impongono tutte le precauzioni necessarie a prevenire ogni rischio di contagio, detterà degli inevitabili cambiamenti alle consuete dinamiche.

Ad annunciare il ritorno sul piccolo schermo è stata la conduttrice Bianca Guaccero che rinuncerà alla presenza di truccatori e parrucchieri e provvederà da sola alla sua immagine prima di andare in onda: “La nostra grande squadra... quel camerino che assiste ogni giorno allo show nello show... mi mancherete ragazzi... ma cercherò di fare al meglio anche il vostro di lavoro”, ha esordito la conduttrice nella didascalia a corredo della foto che la vede insieme al suo staff di parrucchieri e truccatori. “Da lunedì si ricomincia, farò tutto da sola perciò anche voi a casa siate clementi!. Trucco e Parrucco per ora non ci saranno, avremo dei cambiamenti, ma saremo sempre noi!”.

Bianca Guaccero: “Ce la metterò tutta per strapparvi qualche sorriso”

Il pensiero di Bianca Guaccero è andato poi ai fan del programma, senza tralasciare il suo grazie agli operatori sanitari che in questo momento sono determinanti per fronteggiare l’emergenza: “Ripartiamo, e lo facciamo per tutto l’amore che ci dimostrate sempre anche in una situazione come questa. Ce la metterò tutta per strapparvi qualche sorriso, ormai mi conoscete, non riesco ad essere diversa da così... e intanto però, se mi permettete, il mio grazie più profondo va a tutte le persone che lavorando in ospedale hanno visto in faccia la sofferenza vera. A quelle persone va tutta la nostra riconoscenza, la nostra stima, perché non si sono mai fermate, perché sono state padri, madri, figli, per quei malati che non hanno potuto nemmeno stringere la mano ai propri cari mentre erano ricoverati... hanno rischiato la loro stessa vita, e lo hanno fatto in silenzio. Grazie a tutti voi!”.