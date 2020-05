Detto Fatto, tutti gli appuntamenti della settimana

Nuova settimana in compagnia di 'Detto Fatto', il programma di Rai Due condotto da Bianca Guaccero, in onda tutti i pomeriggi alle 14, con tanti tutorial, consigli e rubriche. Presenti in studio i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Carla Gozzi proporrà la sua rubrica 'Carloticon', a cui si aggiungeranno 'La sfida degli armadiì e 'La ruota dei colori', Jonathan intratterrà il pubblico con la sua 'Superclassifica Jon', e Gianpaolo Gambi tornerà con i suoi spazi comici e inaugurerà un nuovo spazio chiamato 'Balla con Gambi', in cui insegnerà agli altri membri del cast i balli più strani e famosi che girano sul web.

Nel corso di questa settimana, tra i tutor presenti in studio ci saranno, da lunedì al venerdì, l'esperta di home staging Mirna Casadei, con i suoi consigli per la casa, e lo chef Simone Finetti con le sue ricette. Lunedì, mercoledì e venerdì ci sarà Olivia Ghezzi che darà consigli di stile e ospiterà, in collegamento, la conduttrice del nuovo programma in onda su Rai2 'L'Italia che fa' Veronica Maya (lunedì) e Maria Giovanna Elmi (mercoledì). Martedì, invece, sarà presente Filippo Nardi per il suo tutorial di moda maschile e avrà ospite, in collegamento, Marcello Cirillo. E giovedì sarà in studio l'esperto di floricultura Fabiano Oldani, che darà i suoi consigli sulle piante. Altri tutor e ospiti interverranno in collegamento.

Detto Fatto, gli appuntamenti della settimana

Lunedì 1 giugno interverrà l'Estetista Cinica Cristina Fogazzi, che spiegherà come prendersi cura del viso ora che si utilizza la mascherina. Martedì 2 giugno Giulia Salemi con i suoi consigli di bellezza. Mercoledì 3 giugno la meccanica Elena Giaveri darà alcuni consigli per le nostre macchine, rimaste ferme per molto tempo. Giovedì 4 giugno ci sarà un collegamento con l'Accademia di Gianni Molaro e aspiranti giovani stilisti. Venerdì 5 giugno interverrà in collegamento l'attore Kaspar Capparoni.