"Detto Fatto", l'ultima puntata di Caterina Balivo dopo 6 edizioni

Ultimo appuntamento, venerdì 15 giugno, per la sesta edizione di "Detto Fatto". Sarà una puntata speciale, dedicata ai nuovi utili tutorial in vista della stagione estiva, ma soprattutto ai saluti di Caterina Balivo.

La conduttrice lascia il factual show di Rai 2 dopo 6 stagioni e 976 puntate, per approdare al pomeriggio di Rai 1 con un programma cucito su misura per lei. Al suo posto, molto probabilmente, Bianca Guaccero.

Per Caterina Balivo tutor e compagni di viaggio hanno preparato un saluto a sorpresa che sveleranno alla fine della puntata per celebrare anche il format unico del programma, costantemente al passo con i tempi. Prima dei festeggiamenti, però, lo stilista Gianni Molaro trasformerà l'abito da sposa della nonna della sua ospite, rendendolo attuale e adatto alla ragazza, prossima al matrimonio. Il make up artist delle star Simone Belli svelerà ancora una volta tutti i segreti di bellezza delle dive e realizzerà un trucco per mettere in risalto gli occhi. Con Simon & The Stars si scoprirà cosa riservano le stelle per l'estate 2018. La naturopata ed esperta di cosmesi naturale Martina Rodini preparerà due rimedi per le smagliature, un olio e un latte per il corpo, e sarà anche protagonista di un’ecografia 3D che mostrerà in anteprima il suo bambino che nascerà a settembre.

Infine, Caterina accoglierà la giornalista e direttrice di magazine femminili Annalisa Monfreda che presenterà il suo ultimo libro, nato da un viaggio on the road in compagnia delle sue due figlie di 10 e 7 anni. Poi il sipario.