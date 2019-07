Cellulare squilla in diretta tv, Pierluigi Diaco si infuria: “Maleducatissimo”

Abituati a conoscerlo per i modi gentili e pacati con cui tratta gli ospiti del suo programma ‘Io e Te’, ieri i telespettatori di Rai Uno si sono trovati davanti a un eccezionale Pierluigi Diaco particolarmente arrabbiato per un cellulare squillato nel bel mezzo della diretta televisiva. A subire il rimprovero del conduttore è stata Vira Carbone che, proprio mentre si discuteva dell’invadenza degli smartphone nella vita quotidiana, si è trovata a maneggiare il suo trillante telefono.

Cellulare squilla in diretta, Diaco si arrabbia: “E’ molto maleducato”

“Avrei voluto iniziare con uno sketch con te, volevo consegnartelo. Era in modalità aereo, non capisco perché mi sia suonato”, si è prontamente giustificata la giornalista. Diaco però è stato irremovibile, e con l’espressione severa di un nervosismo crescente, ha tuonato: “Non sto scherzando, è vietato portare il cellulare. Lo dico sinceramente, trovo molto maleducato entrare in uno studio televisivo quando si discute col cellulare acceso. Lo dico con grande sincerità, lo trovo maleducatissimo”.

“Non lo trovo comico, posso diventare molto severo. Mi sono indispettito”, ha proseguito il conduttore arrabbiato mentre Carbone imbarazzata tentava di scusarsi ancora e anche l’altra ospite Patrizia Rossetti provava a rimediare con scarsi risultati. “Converrete con me che dopo la trasmissione abbracciarci è più importante di farci una foto? Io mi sottraggo alla dittatura del cellulare, la trovo volgare, volgarissima”, ha aggiunto ancora Diaco, demolendo la difesa di Rossetti che aveva ammesso di avere anche lei il cellulare perché “volevo fare un selfie con te”. I futuri ospiti di ‘Io e te’ sono avvisati, dunque: niente cellulari nello studio.