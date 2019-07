Pierluigi Diaco gela l'ospite in studio, la ramanzina in diretta

Non ha gradito l'invadenza in casa sua Pierluigi Diaco, che durante la puntata di 'Io e Te' ha bacchettato Antonella Boralevi. La giornalista e scrittrice, ospite in studio, voleva promuovere il suo ultimo libro, ma il conduttore l'ha gelata.

"Ti ho portato il mio romanzo" ha esordito subito la Boralevi facendo inviperire Diaco: "Vuoi regalarlo a me in privato o farlo vedere davanti alle telecamere? Questo lo facciamo dopo perché forse è più di buon gusto". Neanche il tempo di replicare per la giornalista, che forse ci penserà due volte a tornare (o a portare un libro).