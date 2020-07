Diaco smentisce la lite con Matano: “Sleale con Lorella, ma tra noi nessuna scenata”

L’addio a ‘La vita in diretta’ da parte di Lorella Cuccarini ha innescato il meccanismo di dividere opinione pubblica e addetti ai lavori in due fazioni contrapposte: da un lato coloro che hanno preso le difese di Alberto Matano, indicato come “maschilista dall’ego sfrenato” dalla conduttrice fresca di congedo; dall’altro quelli solidali con lei, autrice di una missiva che tanto ha fatto discutere nei giorni scorsi.

Tra questi ultimi è presente anche Pierluigi Diaco che nelle ultimissime ore è stato descritto come protagonista di una lite proprio con Alberto Matano rispetto al quale avrebbe preso le distanze schierandosi dalla parte di Lorella Cuccarini. L'indiscrezione sul diverbio tra i due è stata lanciata dal paparazzo Alan Fiordelmondo, che dal suo account Instagram Wolf Break Official ha parlato di una lite accesa a colpi di insulti e grida.“Volano stracci fra Alberto Matano e Pierluigi Diaco. Fuori dalla sede Rai sembrerebbe sia successo il finimondo con urla e paroloni tra Pier Luigi Diaco e Alberto Matano, con il primo che accusava il secondo di aver contribuito a far fuori Lorella Cuccarini da La Vita in diretta”, ha fatto sapere il paparazzo: “Una scena imbarazzante anche per gli alti dirigenti Rai che hanno assistito allo spiacevole episodio. Pare che Matano non abbia risposto agli insulti per evitare di alimentare la polemica”.

Diaco rompe il silenzio sulla presunta lite con Matano

Ma come stanno davvero le cose? Veramente tra i due si sarebbe consumata una lite tanto accesa? A commentare la vicenda è stato direttamente Pierluigi Diaco che ha fornito la sua versione dei fatti: il confronto tra lui e il collega ci sarebbe stato sì, ma non nei termini furibondi raccontati. Inoltre, il conduttore di ‘Io e Te’ ha tenuto a ribadire la propria considerazione nei confronti di Matano, definito “sleale” rispetto a quanto accaduto con “l’amica” Lorella Cuccarini.

"Matano è stato sleale con l’amica Lorella Cuccarini. Gli ho detto con educazione quello che penso. Non volevo che il mio giudizio gli fosse riportato. Non ci sono state urla, scenate, né erano presenti dirigenti Rai. Mi chiedo come fa a circolare una indiscrezione falsa. Dettata da chi?”, è stato il tweet di Diaco sulla vicenda, rispetto alla quale Matano – a cui è arrivata la solidarietà delle inviate e autrici del programma di Rai Uno - non si è mai pronunciato.