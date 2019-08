Diaco ricorda Nadia Toffa e si commuove: "Le chiedo scusa, non ho capito il suo grido di dolore"

A pochi giorni dalla morte di Nadia Toffa, Pierluigi Diaco l'ha ricordata con grande affetto a 'Io e Te', durante la puntata di lunedì 19 agosto. Tra i due una forte amicizia e per il conduttore è stato impossibile trattenere la commozione

"Vi faccio una confidenza - ha detto con la voce rotta dall'emozione - Stamattina ho ritrovato il carteggio di varie conversazioni consumate con Nadia nell'ultimo anno. E' molto difficile per me parlarvene, perché in queste conversazioni lei era molto delusa dai messaggi che riceveva da alcuni scellerati senza cuore che offendevano la dignità di una persona che aveva deciso di condividere il dolore pubblicamente. Mi ero permesso di suggerirle di non rispondere, di non alimentare la polemica perché avrebbe legittimato queste persone. Lei con sicurezza mi ha detto che non era d'accordo con me perché voleva che le sue pagine social fossero pulite. Per questo rispondeva anche a chi l'apostrofava con un vocabolario incivile. Mi sento di chiedere scusa a Nadia per non aver capito che quel suo grido di dolore e di rabbia, era un modo per abbracciare la vita. Grazie Nadia".

Poi la condanna ai terribili attacchi ricevuti dalla giornalista mentre lottava contro il cancro e di cui si parla tuttora: "Sui social in questi giorni si è svolto un insopportabile, incivile e gratuito dibattito sull'opportunità di vivere pubblicamente il dolore. Noi riteniamo che non sia giusto esprimere giudizi e dare pagelle su come affrontare la sofferenza, per questo abbiamo deciso di ricordare nuovamente Nadia attraverso le parole che le ha dedicato Renato Zero".

Nadia Toffa, la dedica di renato Zero

Queste le parole scritte da Renato Zero per Nadia Toffa: "Nadia cara, averti avuta qui, anche se per breve tempo, ha significato molto per tanta, tanta gente. Un sorriso può essere contagioso, aiuta chi non trova spesso spunto per godere il vantaggio di una pausa di serenità in questo povero, malconcio pianeta. Qui, dove ormai si condivide appena l'effimero, brevi sprazzi di luce in una penombra accecante e pericolosa, grazie a Dio sei nata, ti sei fatta conoscere ed amare. Per fortuna, guerriera e testarda. Bella al punto di aver irritato persino la morte, che ora ti piange anche lei e sicuramente adesso ti starà chiedendo perdono per non averti risparmiata. Raccogli anche il mio abbraccio fatto di rispettoso silenzio e di chiassosa gratitudine. Vivici ancora intorno e dentro dolcissima sorella, tuo Renato".