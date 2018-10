"Diletta Gol", su Dazn il calcio raccontato in chiave "pop" by Leotta

Un programma "pop", dinamico, leggero e interattivo che vuole cambiare il modo di parlare e di far parlare di calcio. Questi gli ingredienti principali di "Diletta Gol", il primo show originale di DAZN che andrà in onda il sabato sera, al termine dell'anticipo di Serie A TIM trasmesso in esclusiva sulla piattaforma.

Una trasmissione giovane e dinamica, cucita su misura su Diletta Leotta, a partire dal nome. "Diletta Gol" punta infatti sullo stile e sulle caratteristiche della sua conduttrice e padrona di casa. Uno show sul sabato calcistico in una nuova veste, grazie alla forte interazione coi social network e al coinvolgimento delle principali community digitali del panorama italiano. Al centro ci saranno i tifosi, sia da casa, sia in studio come elementi della scenografia, con un approccio fuori dagli schemi.

Non prendere impegni sabato sera! @DilettaLeotta vi aspetta alle 22.25 con il suo nuovo show 😎⚽ #DilettaGol pic.twitter.com/chUWCkqzif — DAZN Italia (@DAZN_IT) 17 ottobre 2018

Il programma vuole raccontare il bello del calcio con un mix di autorevolezza e ironia. Saranno previsti contenuti leggeri e originali, che vogliono essere la cifra stilistica del programma, ma non mancheranno nemmeno gli highlights, le interviste esclusive e le analisi tecniche. La prima puntata sabato 20 ottobre, alle 22.25, immediatamente dopo il triplice fischio di Udinese-Napoli. In studio si alterneranno campioni, artisti e influencer che contamineranno con il loro linguaggio il tradizionale racconto sportivo.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!

Qui il link: https://prf.hn/ click/camref:1011l4nIp/adref: Today/