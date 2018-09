Diletta Leotta mette a segno un altro colpo in tv: l'annuncio ufficiale sui social

Bellezza, disinvoltura e anche simpatia. Diletta Leotta ha tutte le carte in regola per piacere al pubblico e, infatti, sarà proprio lei ad affiancare Francesco Facchinetti a Miss Italia 2018. Già se ne era parlato, ma ora è stata la stessa presentatrice - da poco passata a Dazn - ad annunciarlo ufficialmente sul suo profilo Instagram.

Due foto divertenti e il messaggio più che chiaro: "Ci vediamo a Miss Italia!!!".

Diletta Leotta conduce Miss Italia 2018

Il concorso che decreterà la più bella d'Italia, giunto alla 79esima edizione, andrà in onda, anche quest'anno su La7, il 16 e il 17 settembre. La sua carriera è iniziata proprio con un concorso di bellezza. All'età di 14 anni, infatti, la Leotta si è classificata al secondo posto nella kermesse della trasmissione Playa Bonita. Ed ora tornerà nel mondo delle "Miss", questa volta, però, da conduttrice.

In attesa di farsi vedere in questi nuovi panni, però, Diletta Leotta diverte i followers con un video nel quale indossa una gonna ricoperta di punti luce che rompe, inavvertitamente, sedendosi su uno sgabello: "Sono una rompi pa...illettes", scherza. Per lei, nell'autunno televisivo, anche la conduzione de "Il Contadino Cerca Moglie" su FoxLife.