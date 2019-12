Diletta Leotta fa una gaffe musicale e Paola Ferrari la prende in giro

Gaffe musicale per Diletta Leotta che ha confuso due grandi della musica italiana. La bellissima cronista sportiva ha erroneamente attribuito la famosa canzone di Lucio Battisti “I Giardini di Marzo” ad Antonello Venditti. Il tutto è avvenuto dopo la partita Lazio-Juventus, durante i festeggiamenti dei biancocelesti per i 3 gol portati a casa. Il lapsus non è passato inosservato ai telespettatori, ma soprattutto alla collega Paola Ferrari che nei commenti su twitter ha scritto ironicamente: "Pronta per Sanremo..."

Un errore sicuramente non voluto da parte della bella Leotta che poco prima del calcio di inizio all'Olimpico aveva postato una story su Instagram in cui dalla finestra fa vedere Roma al tramonto con tanto di 'Cupolone' all'orizzonte, e la canzone "Quanto sei bella Roma" di Antonello Venditti come sottofondo musicale. Evidentemente il cantautore romano le sarà rimasto impresso nella mente ed ecco spiegata la gaffe.