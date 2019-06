'Din Don 2', battuto il primo ciak: nel cast anche Laura Torrisi | ANTEPRIMA TODAY

Dopo il grande successo del film 'Din Don, una parrocchia in due', in onda lo scorso gennaio in prima serata su Italia 1 - con oltre il 6.6% di share e picchi di 2 milioni di telespettatori - lunedì è stato battuto il primo ciak di 'Din Don 2', prodotto dalla Sunshine Production di Alessandro Carpigo e Bruno Frustaci per la regia di Paolo Geremei.

Dopo la splendida Ciociaria quest'anno il set si sposta nella suggestiva Pellizzano, che con i suoi paesaggi e laghi aiuterà a condividere con i telespettatori la conoscenza e la bellezza del Trentino. Nel cast, oltre ai confermatissimi Enzo Salvi, Ivano Marescotti, Maurizio Mattioli, Giorgia Wurth, Emy Bergamo, Adolfo Margiotta, Leonardo Bocci, Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti e la piccola Agnese Maselli, le new entry Laura Torrisi, Marco Milano, Rebecca Staffelli e Crisula Stafida. Il soggetto del film è di Bruno Frustaci, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Luca Biglione.

'Din Don 2' punta a trasformarsi nell'ennesimo grande successo della Sunshine Production che negli ultimi tempi ha raccolto eccezionali riscontri su Rete 4 con la trasmissione 'Piccole luci' e su La5 con i programmi 'Gym Me 5', 'iBand' e 'iCrew'.

Enzo Salvi e Ivano Marescotti, selfie dal set