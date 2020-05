Elon Musk ci riprova, ecco come seguire in diretta tv il lancio del razzo di Space X

Nuovo tentativo di lancio del "Falcon 9" e della navicella "Dragon", verso la Stazione Spaziale Internazionale. Dopo il no-go causa maltempo di mercoledì scorso, il giorno del fatidico #LaunchAmerica sembra stabilito. Il viaggio di Bob Behnken e Doug Hurley, nell'ambito della missione Demo-2, è programmato per sabato 30 maggio, alle 21.22 ca., ora italiana. L’impresa dell'imprenditore visionario Elon Musk, con la sua "SpaceX", e della NASA, con i suoi due astronauti, torna a impreziosire il palinsesto di “Focus”, canale 35 del telecomando.



La rete tematica Mediaset dedicata alla divulgazione apre la diretta alle 20.45 per seguire il conto alla rovescia dal Launch Complex 39A del "Kennedy Space Center", in Florida. L’attesa, complice il rinvio, è spasmodica. Occhi puntati alla TV, quindi, per assistere a un momento storico, anticipatore di future conquiste spaziali e di slanci verso un futuro più promettente e suggestivo.



Con il giornalista e divulgatore Luigi Bignami, autorevoli, gli ospiti chiamati a commentare l’evento: Ten. Col. Walter Villadei, Aeronautica militare; Ten. Col. Daniele Mocio, Aeronautica militare; Prof. Francesco Topputo, Politecnico di Milano; Dott.ssa Liliana Ravagnolo, Altec, Prof.ssa Michèle Lavagna, Politecnico di Milano; Ing. Walter Cugno, Thales-Alenia; Ing. Marco Molina, Sitael; Prof. Federico Manzini, INAF; Ing. Giulio Ranzo, AVIO.

Open your eyes, look up to the skies — Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2020

Lancio Space X su Focus, come si svolgerà la puntata

Bignami, con Villadei e Mocio commenta la procedura di lancio alla luce dell’evoluzione del quadro meteorologico della Florida; con Topputo e Villadei parla dei principali lanciatori esistenti: la Sojuz e il Falcon, e di quelli che si stanno sviluppando; con Cugno, Ranzo e Villadei, del ruolo dell’industria italiana e della stessa Aeronautica nel supportare le maggiori compagnie aerospaziali private; con Molina e Topputo, di una nuova, rivoluzionaria generazione di satelliti per lo studio della Terra; con Liliana Ravagnolo, psicologa applicata alla formazione degli equipaggi che andranno su Marte, se il differimento di un lancio possa generare qualche tipo di stress nell’equipaggio e di come gli astronauti siano addestrati a dominarlo e volgerlo a proprio favore; con Michèle Lavagna e Topputo, delle tecniche allo studio per estrarre acqua e ossigeno dalla superficie lunare, in vista dei prossimi insediamenti umani permanenti sul nostro satellite; con Federico Manzini, infine, completa il ricordo delle grandi scoperte di Hubble, parlando dei propri studi sulle comete.