Disney+ arriva in Italia: film, serie tv e come abbonarsi

Disney+ sbarca oggi in Italia e impazzano sui social i commenti entusiasti dei fan di tutte le età. La piattaforma streaming dedicata ai film e ai prodotti di intrattenimento firmati Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e ad altri contenuti originali esclusivi è disponibile in abbonamento al prezzo di 6,99 euro al mese oppure 69,99 euro all'anno.

25 contenuti originali esclusivi, produzioni italiane, oltre 500 film, più di 350 serie, per un totale di oltre 7 mila episodi, come riporta l'Adnkronos. Oltre 30 sono i film Marvel disponibili, tra questi 'Avengers: Endgame', 'Captain Marvel' e il candidato all'Oscar 'Black Panther', oltre a 40 serie Marvel, sia d'animazione che live action, tra le quali 'Marvel's Spiderman' e 'Marvel's Agent Carter'.

Nei prossimi mesi Disney+ vedrà anche il debutto di nuove serie targate Marvel, la prima sarà 'The Falcon and the Winter Soldier', con Anthony Mackie e Sebastian Stan. Successivamente Elizabeth Olsen e Paul Bettany torneranno nei panni di 'Scarlet Witch' e 'Vision in WandaVision' e Tom Hiddleston riprenderà il ruolo del cattivo più amato di sempre in 'Loki'. In arrivo anche 'Ms. Marvel', 'Moon Knight' e 'She-Hulk'.

Disney+ è anche la casa di Star Wars con i film e le serie di Star Wars come l'acclamata 'Star Wars: The Clone Wars' e l'attesissima 'The Mandalorian'. Disponibili anche i classici dell'animazione cinematografica contemporanea di Pixar come 'Wall.E', 'Toy Story', 'Monsters & Co', 'Up', 'Ratatouille', assieme a cortometraggi e serie inediti come 'Vita da lampada', 'Pixar Tra la gente' (una serie live-action che trasporta gli iconici personaggi Pixar nel mondo reale) o 'I perché di Forky' (dedicata al personaggio di Toy Story 4). Disponibili anche oltre 500 episodi de I Simpson

E ancora, documentari e serie targati National Geographic come 'Free Solo' (premio Oscar per il miglior documentario), serie come 'One Strange Rock' con Will Smith, 'Dr. Pol' o 'Brain Games'; film come 'Science Fair' (premiato al Sundance Film Festival) e lo straordinario affresco naturale di 'Into the Okavango'.

Gli abbonati a Disney+ possono anche accedere per la prima volta a tutti gli storici tesori Disney: grandi classici come Dumbo, Pinocchio, Fantasia, La carica dei 101, Gli Aristogatti, Alice nel paese delle meraviglie, Robin Hood, Peter Pan, Cenerentola, La spada nella roccia o La Sirenetta, accanto a recenti blockbuster come Frozen o Aladdin.

Molto ampia anche l'offerta per bambini e ragazzi, tra classici e novità con prodotti come Violetta e Hannah Montana o gli inediti Stargirl (un’originale storia di formazione basata sul romanzo omonimo) e Timmy Frana (un delizioso film tratto dal best-seller internazionale omonimo, con la regia del premio Oscar Tom McCarthy, presentato all’ultimo Sundance Festival).

Disney+, le proposte per i più piccoli

Non mancano le proposte per i più piccoli con, tra gli altri, tutti i titoli con protagonista Topolino, PJ Masks-Super pigiamini, Dottoressa Peluche, Vampirina, Jake e i pirati dell'Isola che non c'è, le serie di Zack & Cody, Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir, Descendants, Jessie, Alex & Co, Sara e Marti e Phineas e Ferb.

Nei prossimi mesi saranno disponibili in esclusiva anche 2 produzioni originali italiane, Penny on Mars già serie di culto tra gli adolescenti, e l’inedita I cavalieri di Castelcorvo un innovativo mistery per i più piccoli.

Disney+, disponibili film cult

A tutti questi titoli si affiancano titoli importanti della storia del cinema hollywoodiano, con film di culto come 'Mary Poppins', 'Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi', 'Tre uomini e un bebé', 'Sister Act' e 'Avatar'; successi recenti come 'Ralph spacca Internet' e l'adattamento di Tim Burton di 'Dumbo'; prime visioni assolute come 'Togo' con il 4 volte candidato all'Oscar Willem Dafoe.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine, sono in arrivo anche 25 originali esclusivi, tra i quali High School Musical: The Musical: La Serie, la serie di National Geographic Il Mondo Secondo Jeff Goldblum e il remake di Lilli e il vagabondo.