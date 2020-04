'Doc - Nelle tue mani', le anticipazioni della terza puntata

Su Rai1 'Doc - Nelle tue mani', il medical drama che vede Luca Argentero nei panni del dottore Andrea Fanti. Quattro prime serata, in onda ogni giovedì, con la regia di Jan Maria Michelini e Ciro Visco.

La fiction è ispirata a una storia vera. Il protagonista, infatti, è un medico che esiste realmente e che in questo momento di emergenza sanitaria è a Lodi a combattere in prima linea contro il coronavirus. Pierdante Piccioni - questo il suo vero nome - primario al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Lodi, a seguito di un grave incidente stradale ha perso 12 anni di memoria.

'Doc - Nelle tue mani', la trama

A causa di un trauma cerebrale, il dottore Andrea Fanti ha perso la memoria dei suoi ultimi dodici anni e, per la prima volta, si ritrova a essere non più il medico brillante di sempre, ma un semplice paziente. Amputato di molti dei suoi ricordi, precipita in un mondo sconosciuto: famiglia, figli, amici, colleghi, tutti diventano improvvisamente estranei. Anche la sua carriera torna indietro: da primario a meno di uno specializzando. L'ospedale diventa l'unico posto in cui si sente veramente a casa, rappresenta il luogo della rinascita che gli offre l'opportunità di essere un medico nuovo, molto diverso da quello che era stato fino al momento dell'incidente.

'Doc - Nelle tue mani', terza puntata: le anticipazioni

Giovedì 9 aprile, alle 21.25 su Rai1, la terza puntata. Nell'episodio dal titolo 'L'errore', Giulia riporta Andrea in reparto per una paziente che chiede di essere visitata esclusivamente da lui e che non sa delle sue attuali condizioni. Un errore causato dalla sua amnesia mette però tutti gli specializzandi sotto pressione. Intanto, Alba è costretta ad affrontare il rancore che prova nei confronti di sua madre. Nel sesto episodio, dal titolo 'Come eravamo', si torna indietro nel tempo. L'episodio speciale è infatti ambientato dieci anni prima. Andrea, ancora insieme alla famiglia e medico entusiasta, ha per la prima volta l'occasione di fare un salto di carriera. Tenere insieme tutto però non è semplice: la competizione con il suo collega Marco, in cui si trova improvvisamente coinvolto, rischia di fargli perdere di vista chi è veramente.