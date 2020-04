'Doc - Nelle tue mani', le anticipazioni dell'ultima puntata

Su Rai1 'Doc - Nelle tue mani', il medical drama che vede Luca Argentero nei panni del dottore Andrea Fanti. Quattro prime serate con la regia di Jan Maria Michelini e Ciro Visco. Giovedì 16 aprile l'ultimo appuntamento, anche se all'appello mancano altre quattro puntate che non sono state ancora girate per l'emergenza coronavirus.

La fiction è ispirata a una storia vera. Il protagonista, infatti, è un medico che esiste realmente e che in questo momento di emergenza sanitaria è a Lodi a combattere in prima linea contro il coronavirus. Pierdante Piccioni - questo il suo vero nome - primario al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Lodi, a seguito di un grave incidente stradale ha perso 12 anni di memoria.

'Doc - Nelle tue mani', la trama

A causa di un trauma cerebrale, il dottore Andrea Fanti ha perso la memoria dei suoi ultimi dodici anni e, per la prima volta, si ritrova a essere non più il medico brillante di sempre, ma un semplice paziente. Amputato di molti dei suoi ricordi, precipita in un mondo sconosciuto: famiglia, figli, amici, colleghi, tutti diventano improvvisamente estranei. Anche la sua carriera torna indietro: da primario a meno di uno specializzando. L'ospedale diventa l'unico posto in cui si sente veramente a casa, rappresenta il luogo della rinascita che gli offre l'opportunità di essere un medico nuovo, molto diverso da quello che era stato fino al momento dell'incidente.

'Doc - Nelle tue mani', quarta puntata: le anticipazioni

Giovedì 16 aprile, alle 21.25 su Rai1, quarta e ultima puntata di 'Doc - Nellle tue mani'. L'episodio dal titolo 'Like' comincia con l'arrivo in reparto di Carolina, colpita da una patologia misteriosa. La situazione diventa complessa e fa esplodere una serie di conflitti tra Andrea e Agnese, incomprensioni che i due dovranno superare insieme per il bene della figlia. L'attenzione dei giovani specializzandi, invece, è richiamata da un'appariscente influencer e Alba non riesce a nascondere la sua gelosia nei confronti di Riccardo.

Nell'episodio 'Il giuramento di Ippocrate' Andrea torna a corteggiare Agnese nel tentativo di recuperare il suo ruolo di padre e aiutare Carolina a riprendersi dalla malattia. Intanto un fastidioso mal di testa mette in difficoltà Gabriel nella cura di un paziente, mentre Elisa e Riccardo sono alle prese con un'aspirante astronauta.