Domenica In, ospiti Paolo Bonolis e Gianna Nannini: le anticipazioni

Torna 'Domenica In', anche questa settimana con altri grandi ospiti. La puntata di domenica 1 dicembre si aprirà con una lunga intervista di Mara Venier a Paolo Bonolis, che interverrà per presentare il suo libro, raccontandosi tra vita privata, carriera e progetti futuri.

Poi sarà il momento di Gianna Nannini, che canterà alcuni dei suoi successi e si esibirà con la sua band nel nuovo singolo 'La differenza', già in vetta alle classifiche. In studio per presentare il suo ultimo libro anche il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo.

Dalle 15.45 circa, fino alle 17.00, 'Domenica In' non andrà in onda per dare la linea al TG1 che seguirà in diretta la visita di Papa Francesco a Greccio, il luogo dove San Francesco d'Assisi realizzò il primo Presepio. Mara Venier tornerà in onda dalle 17.00 fino alle 17.25, in compagnia di Cazzullo, del giornalista e conduttore Alberto Matano e di Don Mario Pieracci, per uno speciale di approfondimeno dedicato a Papa Francesco.