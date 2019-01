Domenica In, Mara Venier richiama il suo "Bisteccone"

Domenica 13 gennaio alle 14, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la 18esima puntata di Domenica in condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti: Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi, entrambe protagoniste della nuova serie di Rai 1 "Che Dio ci aiuti". Le due attrici saranno al centro di una intervista a tutto tondo sulla loro carriera e su alcuni aspetti della loro vita privata.

Grande ritorno di Gian Piero Galeazzi, il popolare giornalista e commentatore sportivo, che ripercorrerà con Mara Venier le tappe più importanti della sua lunga carriera sportiva e non solo. Attraverso alcuni filmati, infatti, si rivivranno anche alcune delle sue memorabili ed appassionate telecronache sportive.

Tra gli ospiti anche Amadeus, che si racconterà parlando della sua carriera e dei programmi televisivi che lo hanno reso famoso, oltre a svelare alcuni aspetti curiosi e divertenti del suo privato e del suo speciale rapporto in famiglia. Lo spazio del talk di questa settimana sarà dedicato al tema delle diete dopo le classiche mangiate durante le festività natalizie e ne parleranno in studio: il prof. Giorgio Calabrese, Simona Izzo, Mauro Coruzzi, Stefano Masciarelli, Gigio Casadei e la blogger esperta di nuovi stili di vita Francesca Sanzo.

La storia di questa settimana avrà come protagonista la signora Antonella Leardi, mamma di Ciro Esposito, il giovane tifoso del Napoli morto a seguito di un colpo di pistola sparato da alcuni ultras poco prima della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli del 3 maggio 2014.