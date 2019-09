Domenica In, Stefano De Martino torna dalla zia Mara

Ne sono cambiate di cose in un anno, dal lavoro alla vita privata, e Stefano De Martino torna a raccontarle a Mara Venier. Il conduttore e ballerino, indiscusso protagonista dei rotocalchi estivi e sempre più lanciato in Rai, sarà tra i protagonisti della seconda puntata di 'Domenica In' - il 22 settembre, su Rai1, alle 14.00 -, intervistato dalla padrona di casa.

A seguire la conduttrice, insieme a Gina Lollobrigida, ricostruirà nel dettaglio la questione della denuncia fatta da alcuni familiari dell'attrice nei confronti del suo assistente Andrea Piazzolla e ripercorrerà la storia dei suoi amori, sempre tormentati. Un'ampia pagina verrà poi dedicata a Renzo Arbore, formidabile innovatore della comunicazione e ambasciatore della musica italiana nel mondo, che con la Venier ricorderà la figura di Gianni Boncompagni e ripercorrerà le tante pagine di storia della radio e della televisione scritte insieme.

Come sempre spazio alla musica e ai suoi protagonisti: in studio interverranno Elodie, interprete del tormentone estivo 'Margarita', e Riccardo Cocciante, autore di tanti grandissimi successi, che sta riportando nei teatri italiani il suo musical 'Notre-Dame de Paris'. Orietta Berti continuerà a vestire i panni dell'opinionista molto speciale, intervenendo con la sua energia e la sua simpatia. La regia è di Roberto Croce.