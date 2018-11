Domenica In, Mara Venier vola alto: boom di super ospiti, anche Renato Zero

Il calo delle nascite in Italia e le gravidanze in tarda età: un tema di grande attualità al centro del talk che apre l'undicesima puntata di Domenica In, in onda domenica alle 14 su Rai 1 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, condotta da Mara Venier. In studio interverranno giornalisti e opinionisti.

Poi via ai grandi ospiti che anche questa settimana si apriranno con la padrona. Alessandra Martines, si racconterà a Mara Venier parlando della sua nuova vita con il compagno Cyril Descours, attore francese, e della gravidanza avuta all'età di 49 anni dalla quale, nel 2012, è nato il secondogenito Hugo. Grande attesa per la presenza in studio di Renato Zero che presenterà alla sua maniera il cantautore e regista di musical Vincenzo Incenzo, autore di tanti successi dello stesso Zero. Incenzo si esibirà nel suo ultimo singolo 'Je suis', tratto dall' album 'Credo', prodotto proprio dal grande cantautore romano.

Anche Leonardo Pieraccioni si racconterà a Mara tra aneddoti e curiosità sulla propria vita e sulla propria carriera, per poi presentare il suo nuovo film in uscita nelle sale cinematografiche 'Se son rose'. Vanessa Incontrada, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, interverrà in studio per presentare la fiction 'I nostri figli', che la vedrà protagonista con Giorgio Pasotti prossimamente su Rai 1.

La storia, in chiusura di puntata, sarà quella della signora Concetta Raccuia, mamma di Sara Di Pietrantonio, la ragazza uccisa e bruciata nella sua auto a Roma per mano dell'ex fidanzato nel maggio 2016.