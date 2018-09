Domenica In, Al Bano e Renzo Arbore tra i super ospiti della terza puntata

Domenica 30 settembre, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, a partire dalle ore 14 andrà in onda la terza puntata di "Domenica In" condotta da Mara Venier, che per due settimane consecutive si è confermata leader degli ascolti.

Tra gli ospiti, Renzo Arbore con la sua Orchestra Italiana, che oltre ad esibirsi con due classici del suo repertorio si racconterà in una lunga intervista a Mara Venier. Al Bano, invece, si esibirà dal vivo con due suoi grandi successi, "Nel sole" ed "E' la mia vita" e si divertirà con Mara Venier a commentare alcuni filmati sulla sua carriera, le sue origini pugliesi, la famiglia, i figli. Diego Abatantuono, protagonista del film "Un nemico che ti vuole bene" , interverrà insieme a Renzo Arbore ed Al Bano in qualità di giurato nel talent "Una canzone per Mara" che questa settimana sarà condotto da Flavio Insinna.

Il talk di questa settimana sarà invece dedicato ai rapporti tra ex e ne parleranno in studio: Alba Parietti, Antonella Boralevi, Katia Ricciarelli, Silvana Giacobini e lo scrittore Luca Bianchini. Per il momento "nostalgia", si giocherà con il tabellone insieme alla valletta Alessia Macari, mentre nello spazio dedicato alle storie di donne, Mara Venier intervisterà la coreografa e giudice di "Ballando con le Stelle" Carolyn Smith.