Domenica In, tutti gli ospiti: da Anna Valle a Lino Banfi (con un ruolo speciale)

Prima puntata di 'Domenica In' del 2019. Numerosi gli ospiti attesi nell'appuntamento in onda domani 6 gennaio 2019, alle 14 su Rai1, dagli studi Rai intitolati a Fabrizio Frizzi. Al timone, come sempre, la storica padrona di casa Mara Venier.

Tutti gli ospiti di 'Domenica In', puntata 6 gennaio 2019

Ecco dunque Cristina D'Avena con un medley di successi, il Mago Silvan, il coro di bambini dell'Antoniano di Bologna e Lino Banfi in un ruolo inedito, saranno protagonisti di una gioiosa puntata dedicata ai bambini e le famiglie in occasione dell'Epifania.

Ampio spazio alla musica con il ritorno di Orietta Berti, la presenza di Sal Da Vinci e Vittorio Marsiglia.

Lo spazio dedicato alle interviste vedrà ospite l'attrice Anna Valle e la storia di Luca Trapanese.

I fatti dell'anno appena terminato al centro del talk con la presenza di Roberto d'Agostino, Simona Izzo, le giornaliste Azzurra Della Penna e Candida Morvillo.