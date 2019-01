Domenica In, anticipazioni: ospiti Lollobrigida, Gerini e la figlia di Little Tony

La 19° puntata di ‘Domenica In’, condotta da Mara Venier, in onda domenica 20 gennaio in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, si aprirà con la sigla ‘Amori della zia’.

Domenica In, anticipazioni puntata 20 gennaio 2019

Il talk della settimana avrà come tema l’eterno conflitto familiare tra ‘suocere e nuore’ e ne parleranno in studio: Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Mauro Coruzzi e la giornalista Silvana Giacobini.

Tra gli altri ospiti della puntata: Gina Lollobrigida, che interverrà per raccontare alcuni episodi importanti della sua vita e della sua lunga carriera.

Grande attesa per l’arrivo a ‘Domenica In’ del celebre stilista Roberto Capucci, che sarà intervistato da Mara Venier ripercorrendo alcune tappe importanti della sua straordinaria carriera artistica e mostrando in studio alcune delle sue celebri creazioni di Alta Moda.

Gloria Guida, icona della commedia italiana anni ’70 e conduttrice del programma di Rai3 ‘Le ragazze’ sarà intervistata da Mara Venier sulla sua carriera e sulla sua lunga storia d’amore con Johnny Dorelli.

Claudia Gerini, attrice e conduttrice televisiva di successo, sarà protagonista di una delle classiche interviste di Mara Venier, nella quale si parlerà a tutto tondo della sua vita, della sua famiglia, della sua carriera e del suo ruolo di mamma.

Per lo spazio musicale, Cristiana Ciacci, la figlia dell’indimenticabile Little Tony, oltre a raccontare alcuni aneddoti e curiosità legati alla vita del papà, si esibirà in studio con la sua band la ‘Little Tony Family’ in un medley di successi tra i quali ‘Riderà’ e ‘Cuore matto’