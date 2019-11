Domenica In, troppo spazio a Venezia? Critiche per Mara Venier

Impossibile non parlare anche a "Domenica In" di quello che sta accadendo in questi giorni a Venezia. Nata all'ombra di San Marco, Mara Venier ha aperto la trasmissione parlando della sua città: "Venezia è di tutti. È amata da tutto il mondo, per quello che c'è tanta attenzione a quello che sta accadendo in questi giorni", ha ricordato, prima di intervistare il sindaco di Venezia Lugi Brugnaro, sullo sfondo della piazza simbolo della città ancora inondata d'acqua.

Brugnaro ha chiesto ancora una volta di finire il Mose, il sistema di dighe mobili progettato per proteggere Venezia dall'alta marea ma che ancora non è in funzione. Il primo cittadino ha inoltre ringraziato comunque le istituzioni per la grande partecipazione che ha visto intorno al dramma della città, invitando a fare di Venezia il simbolo di un grande rilancio e portando il discorso sulla questione dei cambiamenti climatici. Brugnaro infatti ha lanciato la proposta di istituire "una grande commissione internazionale sull'acqua e sugli effetti climatici" proprio a Venezia.

Parlando del Mose, Mara Venier ha aggiunto: "È vergognoso. Lo dico io e mi prendo la responsabilità di quello che dico: così tanti anni e ancora non è finito. Bisogna farlo ora, senza se e senza ma". Mara Venier ha poi ospitato l'intervento in collegamento di Vittorio Sgarbi e in studi alcuni cittadini veneziani, per parlare della loro città.

Troppo spazio a Venezia? Polemiche per la puntata di "Domenica In"

Su Twitter però alcuni hanno criticato lo spazio dedicato a Venezia, giudicato eccessivo a fronte delle altre situazioni critiche che si registrano in questi giorni in altre zone d'Italia, a Matera soprattutto.

Oggi RAI1 e DOMENICA IN è AUTOREFERENZIALE!!!

Zia Mara ok che sei di Venezia ma noi ti seguiamo da tutta Italia, a Piazza San Marco un caffè costa 10€ x noi comuni mortali... per non parlare dei ristoranti e dei... https://t.co/zPcaldaYXK — imma balestrucci (@immaxena) November 17, 2019

Cara Mara, la Domenica in tutto su Venezia ci sta, ma dimenticare i disastri che l'acqua sta facendo al Sud è oltremodo vergognoso. Grazie signora — Karmen_1965 (@Karmen_1965) November 17, 2019