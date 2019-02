Mara Venier da record, senza Barbara d'Urso si vola

La decisione di Mediaset di far partire "Domenica Live" più tardi ha salvato Barbara d'Urso dalla cocente sconfitta contro la rivale, ma di fatto ha permesso a Mara Venier di svettare incontrastata ogni settimana sul podio dell'Auditel.

Dopo il boom con lo speciale Sanremo, "Domenica In" ha avuto un risultato eccezionale anche ieri con oltre 3,2 milioni di spettatori e il 20,4% di share nella prima parte e 2,6 milioni e il 18,8% di share nella seconda. Un risultato eccezionale che il direttore di Rai 1, Teresa De Santis, ha commentato con entusiasmo all'Adnkronos: "E' tornata la signora della domenica che è sempre stata insindacabilmente Mara Venier. Ha sempre il guizzo giusto, è una professionista che si prepara, si documenta, e questo paga in un mondo dove tutto sembra facile. Lei ha il polso della situazione, ha la capacità di stare sui temi che restano importanti come la famiglia, i sentimenti".

Alla domanda se sia ipotizzabile un "uso" della Venier anche su fronti diversi da quello di "Domenica In", De Santis risponde ribadendo il suo apprezzamento per la professionalità della conduttrice e sottolineando che qualsiasi scelta dipende anche da lei, stando ben attenta a non fornire indizi in un senso o nell'altro.