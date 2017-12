Domenica In, sfuriata della Parodi: l'indiscrezione

Non smette di far discutere la Domenica In delle sorelle Parodi. Complici le basse percentuali di ascolto, il programma di Rai 1 attira critiche e pettegolezzi. L'ultimo riguarda una presunta sfuriata di Benedetta Parodi. Il motivo? La conduttrice non avrebbe gradito il depotenziamento del suo ruolo all'interno del programma.

Stanco a quanto riporta il settimanale Chi, Benedetta avrebbe minacciato di abbandonare la trasmissione dopo l'ennesimo aggiustamento dei suoi compiti. La giornalista esperta di cucina sarebbe molto amareggiata per come Domenica In è stata modificata rispetto agli accordi iniziali, in particolare per essere stata spostata dalla co-conduzione ai collegamenti in esterna, sempre più ridotti tra l'altro.

Sin dalla prima puntata, infatti, gli autori stanno progressivamente correggendo il tiro nel tentativo di andare incontro alle esigenze del pubblico e di risollevare i risultati all'audience. Ad oggi, però, i frutti non sembrano soddisfacenti.

Il presunto addio di Benedetta, inoltre, non lascerebbe di certo indifferente la sorella maggiore, Cristina. Il clima, insomma, sembra si faccia sempre più pesante.