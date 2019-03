Rumori in diretta e black out a Domenica In, Mara Venier: "Serve un esorcista"

Blackout e risate. Succede di tutto nella Domenica In di Mara Venier, che ha sempre più il sapore del pomeriggio passato in compagnia della zia preferita, quella a cui si possono raccontare i segreti e lasciarsi andare.

Blackout a Domenica In: "Serve l'esorcista"

Le prime ospiti della puntata di oggi sono state Cristel e Romina jr. Carrisi, che sono tornate nel salotto tv di zia Mara dopo molti anni di assenza ma l’intervista è stata “funesta” da una serie di problemi alle luci, affrontatati di volta in volta col sorriso fino a che non c’è stato un vero e proprio blackout. A quel punto, Mara Venier non ha potuto far a meno di esclamare ridendo: “Qui serve l’esorcista. Chiamate don Mazzi, deve venire a fare una bella benedizione”.

Cristal Carrisi incinta: "Aspetto una bambina"

Ma i problemi tecnici non hanno rovinato l’intervista a cuore aperto delle due giovani Carrisi. Cristel ha scelto proprio la trasmissione per svelare il sesso del bebé che sta aspettando. La figlia di Al Bano e Romina Power è incinta di cinque mesi e darà alla luce una bambina a Ferragosto. Cristel è già mamma di un bimbo di dieci mesi.

Romina jr. invece ha parlato della fine della sua storia con Francesco Gastel, chiusa appena una settimana fa. I motivi? “Sai quando cerchi di far entrare un quadrato dentro ad un cerchio? Quando non c’è compatibilità è inutile insistere”, ha spiegato.

Tra vecchi spezzoni di trasmissioni e filmini privati, Cristel e Romina jr. hanno ricostruito la storia e i rapporti della loro famiglia. Le due sorelle hanno stupito il pubblico - e la stessa Mara - raccontando la vicenda dell’abitazione romana di Romina Power trasformata da lei in un centro buddista. “C’è gente che medita nella mia stanza da letto, perché mamma si deve ripulire il karma”; ha scherzato Cristel.