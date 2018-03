Domenica In, chi rimpiazza le Parodi: 2 big in lizza, la voce clamorosa

L'addio di Cristina e Benedetta Parodi a "Domenica In" sembra ormai certo. Un'edizione infausta la loro, che tra critiche e polemiche andrà avanti fino a fine stagione per poi lasciare spazio a qualcun altro il prossimo anno. Tanti i nomi circolati finora nei corridoi, ma in Rai adesso il cerchio sembra stringersi intorno a due grandi signore della tv.

Secondo Alberto Dandolo, che lancia l'indiscrezione su Oggi, la palla sta rimbalzando tra Mara Venier e Antonella Clerici. Sarebbero loro due le più quotate per la conduzione del programma domenicale di Rai 1.

Per la Venier, ormai da tempo presenza fissa in Mediaset, sarebbe un grande ritorno nel salotto che l'ha vista protagonista per anni, mentre per la Clerici un'assoluta novità che sposerebbe il suo desiderio di cambiare aria. La padrona di casa de "La prova del cuoco", ora impegnata con "Sanremo Young", ha fatto sapere di volersi dedicare a nuovi progetti. Chissà se sarà proprio questa l'occasione giusta.