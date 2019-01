Claudia Gerini a Domenica In: “Con Verdone poteva nascere una storia d’amore”

Claudia Gerini è stata tra gli ospiti dell’ultima puntata di Domenica In. L’attrice, cintura nera di taekwondo, si è raccontata come un libro aperto. La famiglia, le figlie che adora, i successi avuti nel corso della sua carriera, per poi aprire una parentesi sentimentale su Carlo Verdone.

Claudia Gerini e Carlo Verdone, un rapporto speciale

Dopo aver visto uno spezzone di Viaggi di nozze, la Gerini ha confessato che tra lei è il regista e attore romano c’è un grandissimo sentimento. Un amore speciale: “Carlo era venuto a vedermi a teatro, tra il pubblico – ha raccontato a zia Mara l’attrice – feci un provino prima ancora, ma non andò bene. Lui è sempre stato un idolo per me, prima ancora dei film fatti con lui studiavo sociologia e con i miei amici parlavamo sempre con le battute di Verdone”.

Poi ci fu il successo, iniziato proprio con lui. Viaggi di nozze, Iris Blond e tutti gli altri grandi film che hanno fatto la storia del cinema italiano. Ma tra i due non c’è stato solo un affiatamento professionale, spiega la Gerini a Mara Venier: “Tra lui e me c’è sempre stato un legame molto intimo. Poteva nascere una storia d’amore, non è successo ma ci vogliamo un gran bene. Siamo entrambi molto complicati”.

Claudia Gerini e l'omaggio a Franco Califano

L’intervista di Claudia Gerini a Domenica In si è poi chiusa con il ricordo di un altro caro amico e artista: Franco Califano che, in questo periodo, la Gerini sta celebrando con uno spettacolo dal titolo ‘Qualche estate fa’, attraverso il quale porta le canzoni del suo grande amico in giro per l’Italia.