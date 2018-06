Domenica In, Cristina Parodi sull’arrivo di Mara Venier: “Le auguro che possa andare bene”

La stagione televisiva appena conclusa non è stata tra le migliori della carriera professionale di Cristina Parodi.

Su Rai Uno la sua ‘Domenica In’, partita in tandem con la sorella Benedetta e proseguita in solitaria con una scaletta stravolta nel corso dei mesi per tentare di risollevare lo share, ha lasciato campo libero alla concorrenza, trainata da una sempre più forte Barbara d’Urso.

A partire da settembre il contenitore domenicale del primo canale Rai tornerà ad essere animato da una sua storica conduttrice, Mara Venier, con cui Cristina Parodi dividerà lo spazio televisivo.

Intervistata da Leggo, la conduttrice ha commentato l’ingresso della collega: “È una scelta della Rai, che va in un'altra direzione, ma io non la discuto. Posso solo fare tantissimi auguri a Mara, certamente sarà una domenica diversa dalla mia ma le auguro che possa andare bene”.

Delusa per come è finita la sua Domenica In? “Assolutamente no, sono invece felicissima di aver fatto questa esperienza e di averla conclusa bene”, ha aggiunto ancora, ammettendo la fatica di un anno impegnativo ma anche la soddisfazione “di averla conclusa in modo positivo con un programma che è andato bene, che ha fatto dei buoni ascolti e che era apprezzato”.

Per quanto attiene al futuro professionale, Cristina Parodi è certa che sarà in Rai: “Farò un programma la domenica, ma ora c'è la presentazione dei palinsesti e saprete tutto quello che c'è da sapere”.