Cristina Parodi sfida Barbara d’Urso: Selvaggia Lucarelli ospite a ‘Domenica In’

Sarà una sfida avvincente quella che domenica 20 maggio vedrà contrapposte le due signore dei salotti televisivi pomeridiani in eterna contrapposizione, Cristina Parodi su Rai Uno e Barbara d’Urso su Canale 5.

Come anticipa il sito Davide Maggio, a far tirare fuori gli artigli della padrona di casa di ‘Domenica In’, in questa stagione carente di riscontri in termini di ascolti, sarà l’ospite d’eccezione Selvaggia Lucarelli, protagonista in queste ore della vicenda sulla maglietta sessista con la presunta frase a lei rivolta indossata dall’ex gieffino Luigi Favoloso (squalificato dal reality di Canale 5).

Stando alle anticipazioni, invece, Barbara d’Urso, dal canto suo, ospiterà proprio il concorrente fuori dal gioco e (forse) la ex (?) Nina Moric.

C’è da chiedersi se e fino a che punto Cristina Parodi affronterà l’argomento che inevitabilmente la porterebbe a discutere del programma della concorrente, ma il fatto che la giudice di ‘Ballando con le stelle’ abbia attaccato pesantemente Favoloso e pure Barbara d’Urso in un post, non esclude che qualche frecciatina in merito venga scagliata dal pulpito della ‘rivale’.

D’altronde, basta leggere il suo ultimo post per intuire che la triste faccenda sulla presunta maglietta “Selvaggia su*a” non sia certo finita qua.

“Visto che non ho avuto mezza scusa né dalla conduttrice né da Mediaset perché evidentemente “Selvaggia su*a” va bene, mi aspetto almeno che quella persona sia fuori dagli show e non, come mi dicono, sotto contratto per le varie ospitate al Grande fratello e Domenica live con la fidanzata. Per le donne tutte, visto che di cose anche più gravi ne sono state dette parecchie, non per me” ha scritto la Lucarelli su Facebook, anticipando la sua straordinaria presenza in tv che, immaginiamo, potrebbe essere occasione per togliere sassolino dalle scarpe.