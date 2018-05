Domenica In, Cristina Parodi saluta il pubblico: “E’ stata una stagione non facile”

Sorrisi, saluti e ringraziamenti di rito sul finire dell’ultima puntata di stagione di ‘Domenica In’.

Il ciclo dello storico contenitore domenicale di Rai Uno si è concluso ieri, con la padrona di casa Cristina Parodi che ha rivolto parole affettuose alla sua squadra e accennato alle difficoltà affrontate in questa avventura lunga otto mesi.

Partita con una conduzione che doveva essere portata avanti dalle sorelle Parodi (Benedetta era al suo debutto sulla prima rete) e con un cast numerosissimo - da Claudio Lippi, ad Adriano Panatta, da Marco Marzocca a Lillo e Greg – il programma così concepito ha mostrato forti lacune che hanno richiesto cambiamenti in corso d’opera.

E anche a quelle, ai momenti di difficoltà che hanno fatto crollare gli ascolti sempre troppo inferiori all’agguerrita concorrente Barbara d’Urso (unica eccezione nella puntata del 20 maggio scorso) la conduttrice ha voluto fare riferimento nel discorso di commiato.

"Voglio dire un grazie alla mia squadra e a tutte le persone che durante la domenica non si vedono perché Domenica In è un lavoro di tante persone [...] Mi sono dimenticato di salutare mia sorella nell'emozione, la Bene, e anche il direttore di Rai1 Angelo Teodoli e Andrea Vianello. L'ultimo ringraziamento voglio farlo a voi che ci avete seguito e sostenuto in tutti questi mesi, a volte anche criticato, ma ci avete dato comunque la forza di andare avanti e chiudere con orgoglio e grande soddisfazione questa stagione che non era facile” ha detto Cristina Parodi: “Grazie, perché evidentemente le storie che vi abbiamo raccontato della gente e dei nostri ospiti vi sono arrivate, vi hanno fatto commuovere, divertire e sono molto felice di questo".

Nella prossima stagione la conduttrice condividerà il ruolo di timoniera del programma con Mara Venier che torna alla guida del programma condotto per 13 stagioni a partire dal 1993. Indiscrezioni anticipano che la conduzione tra le due sarà una staffetta, con la Parodi nel primo segmento e Mara Venier nel finale. Si affina una squadra pronta a riscattare la stagione poco felice appena conclusa.