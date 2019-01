Domenica In, la figlia di Little Tony confessa: "Non gli ho detto che ero incinta perché stava morendo"

Tra gli ospiti dell'ultima puntata di Domenica In, come vi avevamo anticipato, c'è stata anche la figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci. La donna ha ripercorso con Mara Venier la sua infanzia, il rapporto con i genitori, svelando alcuni particolari sulla morte di entrambi.

Quella di Cristiana Ciacci non è stata un'infanzia facile: è passata da una bambinaia ad un'altra perché i genitori non c'erano mai e serba ancora un po' di rancore nel suo cuore, anche se oggi i suoi genitori non ci sono più. "Ho avuto delle grandi mancanze affettive", è lei stessa a dirlo a Mara Venier, nonostante nel profondo abbia un bellissimo ricordo del suo papà Little Tony.

Cristiana Ciacci: "Papà aveva nascosto la malattia a tutti"

Proprio parlando di lui, Cristiana Ciacci ha raccontato: "Aveva nascosto la sua malattia, non ha voluto che trapelasse nulla, non l’ha confidato neanche agli amici più cari. Forse non voleva dare un dispiacere al pubblico”. Lo stesso dispiacere che anche lei non ha voluto dare al papà in procinto di morte: "Ero incinta della mia quarta figlia - ha detto la Ciacci - era ricoverato e ho scelto di non dirglielo. Sapeva che era alla fine e che se ne sarebbe andato e la notizia gli avrebbe portato gioia e preoccupazione. Oltre alle canzoni ha lasciato un grande ricordo, chi l’ha conosciuto mi ferma e mi dice “era un grande uomo”.

Cristiana Ciacci: "Quando sono nata i miei erano già separati"

Cristiana Ciacci ha raccontato anche il particolare modo di pensare della madre: “Si sono amati e traditi. Nel 72 si sono sposati a San Marino perché voleva me, nel 74 sono nata io ma erano già separati. Secondo lei una volta nata io avevano raggiunto l’apice della relazione e tutto quello che veniva dopo sarebbe stato meno. I primi due anni della mia vita papà viveva in una casa, mamma in un’altra e io un’altra ancora con la bambinaia. Ne ho avuto 41 nel giro di 13 anni, mi ritrovavo a vivere da sola con baby sitter che non mi conoscevamo”.

I genitori di Cristiana, però, si sono ritrovati quando la mamma si è ammalata: "papà l’ha portata in giro per il mondo. Quando le hanno detto che non c’era più speranza le ha chiesto dove voleva morire e lei è voluta tornare nella casa in cui sono stata concepita e si è rimessa la fede. E' morta una notte quando con lei c'era solo papà che, da allora, non si è più ripreso".

Un racconto toccante, davanti a cui Mara Venier non è riuscita a trattenere le lacrime.