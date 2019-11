Domenica In, Fiorello sorprende Mara Venier: irrompe nella diretta ed è show

E’ iniziata con il botto la puntata del 3 novembre di ‘Domenica In’, con un colpo di scena inaspettato che ha divertito il pubblico in studio, i telespettatori e la stessa Mara Venier, colta di sorpresa dall’arrivo inaspettato di Rosario Fiorello.

“Mi avevi scritto che saresti venuto una domenica, ma non ci ho creduto!”, ha commentato la conduttrice: “Sei venuto il giorno giusto, mi hai tirato su il morale perché mio marito Nicola è partito per Santo Domingo”. “Per te mi sono giocato la pennica”, ha scherzato lo showman che ha colto l’occasione per pubblicizzare il suo ‘Viva Raiplay’.





Viva Raiplay, con Fiorello ci sarà Vincenzo Mollica

‘Viva Raiplay’ è il programma che segna l’atteso ritorno di Fiorello in Rai. In onda su Rai1 per una settimana dal 4 novembre alle ore 20:30 per “15 minuti intensi”, dopo l'8 lo show sarà visibile solo sulla nuova RaiPlay, nella versione rinnovata dello streaming Rai. L’ironia sugli ospiti presenti (“Da Lady Gaga alla First Lady degli Usa”, ha scherzato Fiore) ma anche un’anticipazione sulla presenza di Vincenzo Mollica hanno scandito il dialogo tra Mara e il suo ospite che ha ricordato un aneddoto del passato.

Mara Venier a Fiorello: “Sei un vero amico”

Fiorello ha poi ricordato un episodio risalente al 1989 che ha dato la conferma del legame non solo professionale che lo lega a Mara Venier. “Facemmo insieme un Cantagiro era il 1989. Finita la puntata, tutti partiamo. C'era anche il grande Franchino Tuzio, voglio ricordarlo”, ha esordito lo showman: “Tu mi chiami e mi dici che sei ancora in albergo, con una gamba rotta. ‘Tutti si sono dimenticati di me, mi hanno lasciato qui’, mi hai detto. Ti ricordi cosa ho fatto?". Pronta la risposta: “Sei tornato indietro, hai fatto 200 chilometri e sei venuto a prendermi. Sei un vero amico”.

Sui social gli utenti si sono scatenati: vedere la coppia insieme in un programma è desiderio comune a molti.









