Giampiero Galeazzi in sedia a rotelle a Domenica In, Mara Venier si commuove

Tra gli ospiti dell'ultima puntata del 2018 di Domenica In, oltre a Katia Ricciarelli, Orietta Berti, Lorenzo Flaherty, c'è stato anche Giampiero Galeazzi. Storico amico di Mara Venier, il telecronista sportivo è arrivato in studio sulla sedia a rotelle, a causa dei problemi di salute che ha, ormai, da anni, ma di cui non ha mai voluto parlare apertamente.

Provato dalla malattia, Galeazzi si è messo comunque in gioco, anche durante la lettura dell'oroscopo e, quando è stato letto il 'Toro', suo segno zodiacale, il telecronista ha detto: "Sono contento di quello che ho fatto nella vita, ora mi manca da fare bene gli ultimi 50 metri".

Giampiero Galeazzi e Mara Venier, l'abbraccio commovente

Il riferimento, chiaro, è alla sua malattia, per questo Mara Venier ha augurato al suo 'bisteccone' - come lei lo chiama affettuosamente - di poter fare ben più di 50 metri.

Visibilmente commossa, poi, Mara Venier ha abbracciato calorosamente Giampiero Galeazzi, senza riuscire a trattenere le lacrime. A legare la conduttrice e il telecronista è un grandissimo affetto. I due hanno lavorato per anni, fianco a fianco, proprio alla conduzione di Domenica In.