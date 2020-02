Domenica In, malore per Mara Venier. Ecco cosa è successo

La signora della domenica ha avuto un malore durante la puntata di Domenica In di oggi 2 febbario. Mara Venier si è sentita male, in quel momento non si trovava in studio ma dietro le quinte, durante la pubblicità. A raccontarlo è stata lei stessa prima di dare il via all'intervista di uno degli ospiti già annunciati, Gianluca Grignani.

Mara Venier: "Non so cosa mi hanno dato ma mi sento una bomba"

La conduttrice tornata in onda ha spiegato che stava per perdere i sensi forse a causa del caldo. Zia Mara è stata immediatamente visitata dal medico e con la sua solita simpatia ha detto: "C’è stato un momento in cui è arrivato il medico di corsa perché mi sono sentita svenire e stavo per andare in camerino a sdraiarmi. Ma poi ho detto: Domenica In chi la conduce? Chi lo intervista Grignani? Cosa fa? Dove va? Torna a casa? Ora mi hanno dato non so che, ma adesso mi sento una bomba e un po' friccicarella".