Domenica In, Mara Venier avvisa: “Ho il colpo della strega. Qualcuno me l’ha tirata”

‘Domenica In’ è iniziata più tardi del solito oggi, 27 gennaio, ma la consueta verve di Mara Venier ha saputo subito intrattenere il pubblico che impaziente aspettava il suo ingresso nello studio di Rai Uno.

Ingresso che, però, si è rivelato faticoso per la conduttrice del contenitore domenicale, fiaccata da un brutto colpo della strega che l’ha messa in difficoltà già da qualche ora, come lei stessa ha dichiarato su Instagram poco prima della diretta.

Ma lo spirito combattivo di Mara Venier ha prevalso sul dolore, rendendo l’esordio di questa puntata di Domenica In un siparietto esilarante commentatissimo sui social.

Mara Venier ha il colpo della strega: l’ingresso a ‘Domenica In’

"Se mi vedete in queste condizioni è per il colpo della strega, non sono ubriaca" ha esordito Mara Venier iniziando la diretta alle 15.50 (anziché alle 14.00 come di consueto) per dare spazio la Giornata Mondiale della Gioventù con Papa Francesco.

Poi la battuta: “Qualcuno me l’ha tirata!”, ha aggiunto ironicamente, frase che su Twitter è stata subito oggetto dei commenti che hanno lanciato i loro personali riferimenti.

Domenica In, Mara Venier ha il colpo della strega: il botta e risposta con Salemme

Per quanto Mara Venier abbia cercato di proseguire senza variazioni la scaletta, durante l’intervistava all’attore e regista Vincenzo Salemme, lo scatto che ha dato vita a un divertente botta e risposta con il suo ospite: “Scusami Vincenzo, ma ho bisogno di farmi un giro”, ha detto la conduttrice impossibilitata a stare seduta; "Ma perché non ti fai un giro durante il filmato invece che quando parli?", la risposta di Salemme.

E sui social è ‘Mara Show’.

