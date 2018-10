Domenica In, Mara Venier in lacrime: difficile andare avanti

E' una ferita sempre aperta per Mara Venier la scomparsa di sua mamma. L'intervista a Nino D'Angelo, a Domenica In, ha commosso la conduttrice quando l'argomento si è spostato proprio sulla scomparsa dei suoi genitori. "Mia madre era una donna meravigliosa - ha detto il cantautore napoletano - come tutte le mamme".

"Cambiamo discorso - ha risposto Mara, già in lacrime - altrimenti non ce la faccio ad andare avanti". E andare avanti è stato davvero difficile per lei, che alla fine si è sciolta nell'abbraccio dell'amico Nino.

La signora Elsa, malata di Alzheimer, è morta nel 2015. La donna era stata il motivo per il quale Mara Venier aveva preferito restare per qualche tempo lontana dalla tv, per stare con lei e poterla assistere nel lungo calvario.