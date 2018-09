Domenica In, fuori anche la mamma di Chiara Ferragni: i motivi in una nota

Contrariamente alle indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, non farà parte del cast di 'Domenica In', il contenitore domenicale di Rai1 che prenderà il via il 16 settembre con il ritorno alla conduzione di Mara Venier.

A quanto riferisce all'Adnkronos la C.D.A. Studio di Nardo S.r.L., agente della Di Guardo, non è stato raggiunto l'accordo economico per la partecipazione della scrittrice in veste di opinionista in alcune puntate del programma.

L'assenza di Marina si aggiunge a quella di Selvaggia Lucarelli, che proprio ieri ha comunicato di non aver accettato il programma per le stesse ragioni: "Purtoppo la Rai ha un budget che non ho ritenuto idoneo - ha spiegato la giornalista - soprattutto considerato il fatto che ho un autunno complicato lavorativamente perché ho in uscita due libri in pochi mesi. Bastava togliere lo 0,002 per cento a Fazio, ma niente, sono proprio la figlia della schifosa".