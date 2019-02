Domenica In, anticipazioni: Mahmood, De Martino, Lollobrigida e tutti gli ospiti

Domenica 24 febbraio, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 24° puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier.

Ospiti Domenica In 24 febbraio 2019

Tanti gli ospiti e i cantanti di questa puntata: Mahmood, vincitore della 69° edizione del Festival di Sanremo, oltre ad esibirsi con la canzone ‘Soldi’, sarà protagonista di una ampia intervista con Mara.

Stefano De Martino tornerà a ‘Domenica In’ per raccontare i suoi progetti futuri; rivedremo nuovamente in studio anche Gina Lollobrigida.

La band genovese Ex Otago riproporrà il brano portato a Sanremo ‘Solo una canzone’; a “sorpresa”, interverranno Paolo Ruffini e Lillo, con una simpatica gag che coinvolgerà la stessa Mara Venier.

Ermal Meta, vincitore con Fabrizio Moro del Festival di Sanremo 2018, racconterà la sua storia di cantautore e ci farà ascoltare alcuni dei suoi più grandi successi.

Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio presenteranno ‘Croce e Delizia’, il film che li vede protagonisti al cinema. Per concludere avremo in studio Umberto Tozzi e Raf per riascoltare i loro indimenticabili successi.

La regia è di Sergio Colabona.