Domenica In, puntata storica: Cristina Parodi e Selvaggia Lucarelli battono Barbara D’Urso

La puntata del 20 maggio 2018 resterà nella storia della stagione televisiva - non proprio esaltante in termini di ascolti - dello storico contenitore domenicale di Rai Uno.

Seppur nella prima parte del programma, ‘Domenica In’ ha battuto il concorrente ‘Domenica Live’ intrattenendo 2.434.000 telespettatori per lo share del 15,7%, risultato che non si era mai verificato prima e che è stato possibile grazie all’intervista che Cristina Parodi ha fatto a Selvaggia Lucarelli.

Reduce dalla finale di ‘Ballando con le stelle’, ultimamente la giudice del dance show si è vista chiamata in causa da Luigi Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello, che avrebbe indossato una maglietta sessista contro di lei.

La vicenda è stata oggetto di discussione nel salotto pomeridiano di Rai Uno, proprio mentre Barbara d’Urso intervistava a sua volta Giovanni Ciacci, fresco di battibecco con la Lucarelli a ‘Ballando con le Stelle’ per aver difeso la d’Urso alla quale lei aveva indirizzato una frecciata attraverso la sua maglietta dedicata agli sponsor.

In tutto questo incrocio di concorrenti e concorrenze, la trasmissione della signora di Canale 5 in quel frangente ha raccolto davanti allo schermo 2.265.000 di spettatori per il 13,9% di share dalle 14.00 alle 14.28, mentre il talk con Luigi Favoloso (in sovrapposizione all’intervista alla Lucarelli) e gli ex concorrenti del Gf15, ha interessato 2.301.000 italiani per il 15,4% di share dalle 14.32 alle 16.23.

Il risultato è stato un trionfo che la stessa Lucarelli ha voluto sottolineare con un tweet.

Per la prima volta nella stagione ieri #domenicain ha battuto la concorrenza nella prima parte del programma. Ringrazio la Parodi per avermi ospitata e sono molto felice per lei, oltre che per @Ballando_Rai. (nessuno userà hashtag trionfalistici, punti esclamativi e trombette) pic.twitter.com/s5cHR6OT7A — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 21 maggio 2018