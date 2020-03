Domenica In, Mara Venier intervista Patrizia Mirigliani sulla dolorosa vicenda del figlio

Sarà una puntata particolare quella dell'8 marzo, senza pubblico in studio in seguito al decreto governativo per il contenimento del Coronavirus. In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, alle 14, Mara Venier conduce su Rai1 'Domenica In'.

In apertura, un talk dedicato alle tante mamme e ai genitori che si trovano ad affrontare la gestione dei figli a casa a seguito della decisione di chiudere le scuole fino al 15 marzo per l'emergenza sanitaria. Ne parleranno in studio alcuni ospiti ed opinionisti.

Tra le altre interviste: Barbara Bouchet, attrice tedesca e naturalizzata italiana, icona della commedia sexy anni '70, che si racconterà in una ampia intervista tra carriera e vita privata. Gessica Notaro, ex Miss Romagna nel 2007, racconterà la sua odissea vissuta a seguito dell'aggressione subita nel 2017 dal suo ex compagno che la sfregiò con l'acido, per poi esibirsi con Antonio Maggio cantando il brano "La faccia e il cuore".

Patrizia Mirigliani, figlia dello storico patron del Concorso Nazionale di Miss Italia Enzo Mirigliani, che racconterà la sua dolorosa vicenda a seguito della denuncia del figlio per problemi legati all'uso di sostanze stupefacenti. Infine l'attore Massimo Ghini interverrà per presentare il suo ultimo film "La volta buona", per la regia di Vincenzo Marra, ed Enzo Gragnaniello dedicherà a tutte le donne il suo brano "Donna", che divenne un grande successo nel 1989, grazie all'indimenticabile interpretazione di Mia Martini.